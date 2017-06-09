Подходы к комплексному развитию Орши и Оршанского района будут использованы в других регионах страны

8 Июня 2017 21:22

Подходы к комплексному развитию Орши и Оршанского района будут использованы в решении таких же задач в других регионах страны, в частности, в Бобруйске, Барановичах и Борисове.

Об этом сообщил Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский во время посещения частных предприятий в поселке Ореховск. Глава государства поручил Совету Министров подготовить план первоочередных мер, которые позволят вывести экономику некогда успешного промышленного центра на новый уровень. При этом жизнь людей должна стать комфортнее благодаря развитию инфраструктуры, дорог и доступности жилья. Сегодня к обсуждению плана социально-экономического развития региона пригласили представителей бизнеса. Проблемы, с которыми сталкивается инвестор, наглядно показали на примере предприятия по переработке драгметаллов. Завод разместился в ветхом здании. Инвестор запустил производство, идет капитальный ремонт помещений. Под новые линии бизнесмены готовы оборудовать и пустующие по соседству площади. Но цена на заброшенные стены слишком высока. Между тем сегодня в стране более миллиона пустующих квадратных метров, которые могут быть задействованы в экономике.

Владимир Зиновский, Министр экономики Беларуси: "Я не думаю, что надо какие-то специальные льготы, чтобы заработал малый бизнес, например, в Оршанском районе. Надо пользоваться теми законами, которые уже действуют, а помочь в виде площадей. Видите, разваленные площади - завтра придет бульдозер и развалит это дело. Так может быть сейчас найти возможность и смелость передать за базовую величину".

С участием министра экономики также обсудили перспективы развития интеграционной структуры в АПК Оршанского региона. Она объединила несколько предприятий, которые обеспечивают всю цепочку производства сельхозпродукции.