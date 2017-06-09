Планетарный форум "Экспо-2017" начал свою работу в столице Казахстана

10 Июня 2017 21:00

Впервые павильоны более 110 стран-участниц может посетить широкий круг гостей. Прошла и презентация белорусской экспозиции. Наш павильон вызвал большой интерес. По задумке он максимально интерактивный и мультиимедийный. Наша страна использует "Экспо" и для продвижения товаров, и для привлечения инвесторов. Накануне в торжественной церемонии открытия выставки принял участие Президент Беларуси. Астана в этот день принимала и саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что ее полноправными участниками стали два мощнейших государства - Индия и Пакистан. У нас статус наблюдателя в организации. Александр Лукашенко назвал главные белорусские приоритеты в работе объединения - это безопасность и экономическое измерение.

Итоги и впечатления из Казахстана — в репортаже Алексея Адашкина. Глобальный смотр инноваций в Астане открыл свои двери для посетителей со всего мира. Пропускная способность городка "Экспо" – около 13 тысяч человек в час. По прогнозам, число посетителей может приблизиться к цифре в 5 миллионов человек. Первых гостей встречали особенно радушно.

Хлеб, соль и зажигательные танцы. Белорусский павильон завлекал сегодня веселой музыкой и серьезным содержанием. В Астане наша страна представила около 5 десятков высокотехнологичных разработок. Все в интерактивной форме. Информацию о наших ноу-хау каждый посетитель может взять с собой, скачав на мобильный телефон. После просмотра экспозиции первые гости делают главный вывод: энергия будущего для белорусов – это интеллект.

Отечественные ученые представили на "Экспо" уникальные фотоэлементы, которые можно наносить на любую поверхность. В числе экспонатов новые светодиодные технологии и медицинские лазеры.

В белорусском павильоне работает и сувенирный магазин. Особый интерес у посетителей вызвали товары изо льна. Рубашки с вышиванкой и рушники разбирали как горячие пирожки. Что касается продуктов питания, организаторы "Экспо" предложили не выставлять продукты питания. В Астану наша делегация привезла и тяжелую технику. На главной аллее "Экспо" до сентября будет стоять белорусский электробус.

Центральное место белорусского павильона отведено для презентации индустриального парка "Великий камень". Этот проект максимально использует выгоду от нашего географического положения и геополитических контактов. Казахстан, как и Беларусь, находится на "Шелковом пути". А эта евразийская инициатива перекраивает экономическую карту мира.

Накануне в Астане прошел уже ставший историческим саммит Шанхайской организации сотрудничества. К объединению официально присоединились Индия и Пакистан. Теперь на долю альянса приходится четверть мирового ВВП и более 40 % всего населения Земли. Беларусь в этой организации имеет статус наблюдателя. Развивая взаимную экономику, страны шанхайской семьи могут укрепить безопасность и социальную стабильность. Такую позицию на саммите в Астане озвучил Президент Александр Лукашенко.

Кстати, в этом году впервые в истории мировых "Экспо" на выставке работает и отдельный стенд Шанхайской организации сотрудничества.

Вчера для участников саммита этой организации экскурсию по национальному павильону Казахстана провел лично Нурсултан Назарбаев. На красочной церемонии открытия "Экспо" присутствовали делегации из 60 стран мира.

Зеленая экономика и все возможные варианты получения энергии. Свои разработки в этой сфере в Астане показывают 115 стран мира. В таких инновациях заинтересованы все государства, в том числе имеющие запасы нефти и газа.

Посетители "Экспо" могут потрогать настоящий самолет, летающий на фотоэлементах, и рассмотреть максимально реалистичные модели атомных ледоколов. И даже попробовать себя в роли машиниста скоростного поезда, который мчится по новому Шелковому пути.

А вот экодом из Словакии. Небольшой, но производит с помощью солнца и ветра больше энергии, чем потребляет. В соседнем павильоне демонстрируют стройматериалы из водорослей, которые вырабатывают электричество. Поход на "Экспо" – это как прогулка в будущее на машине времени. Сегодня многие из этих экспонатов лишь прототипы, которые уже завтра смогут сделать жизнь на Земле лучше.