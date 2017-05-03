Первый крупный объект Китайско-белорусского индустриального парка откроют 12 мая

3 Мая 2017 15:22

Это логистический центр площадью более 50 тысяч квадратных метров. Размещать там свою продукцию смогут не только резиденты "Великого камня", но и международные перевозчики. Центр должен стать мощным пунктом для грузов из Европы в Китай и наоборот. Будет действовать упрощенное таможенное пространство. Далее на очереди сдачи в эксплуатацию - выставочный комплекс, гостиница и офисное здание.

Кирилл Каратеев, первый заместитель гендиректора компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень":

"Это первый этап нашего логистического хаба – именно той составляющей Великого Шелкового пути. В этот комплекс будет входить не только логистика складская, но и выставочный центр, и бизнес-центр, т.е, комплексная зона. В рамках логистического субпарка будет создана бондовая зона – территория, где товары могут не только храниться но и перемещаться между третьими лицами".

Алексей Семененко, главный инженер компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень":

"Строительство осуществляется достаточно быстрыми темпами, планируется строительство уже на площадках новых резидентов - недавно был заложен камень на площадке Zoomlion, также мы подготовили площадку для новго резидента “Сас Индастриал”.

В планах строителей - возведение поликлиники, жилого дома на 140 квартир, проектного института и центра инноваций. Строительство этих объектов планируют начать в июне.