Первый автокран собрали на белорусско-китайском предприятии "Зумлион-МАЗ"

17 Мая 2017 15:04

Первую единицу техники собрали сегодня на совместном белорусско-китайском предприятии "Зумлион-МАЗ" в Могилеве. Это автокран грузоподъемностью 25 тонн и самой длинной в Беларуси стрелой, максимально выдвигаемой на 41 метр. Это сравнимо с высотой 12-этажного дома. Машина предназначена для работы на стройплощадках, в том числе при возведении автомагистралей. Ее технические характеристики, компактность и вес, соответствуют требованиям Евросоюза. Работать такие краны могут при температуре воздуха от -40 до +40 градусов. По словам руководства завода, продукция несомненно заинтересует партнеров по таможенному сотрудничеству и позволит белорусским строителям полностью отказаться от импорта.

Юрий Пивоваров, директор ООО "Зумлион-МАЗ":

"Он будет конкурировать не столько с отечественным производителем, сколько с импортной техникой. И новой, и бывшей в употреблении, которая сейчас ввозится в Таможенный союз. Первая презентация данного автокрана пройдет у нас на выставке СТТ в Москве как уже серийный образец. Будут уже собираться заказы на его изготовление".

До конца года на заводе будет разработан модельный ряд автокранов из 6-8 образцов. В перспективе - выпуск бетононасосов и коммунальной техники.