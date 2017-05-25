Первые литры черного золота добыли из скважины в Жлобинском районе

24 Мая 2017 19:02

От 350-ти до 800-т тысяч тонн черного золота из новой скважины. Именно такой объем нефти, по оценкам специалистов, находится в недавно открытом месторождении на Восточно-Доброгощанской площади в Жлобинском районе. Разработки нового месторождения начались всего год назад, а сегодня здесь добыли первые литры чистых углеводородов. По словам геологов, залегают полезные ископаемые на трехкилометровой глубине. И сейчас проходят последние испытания, которые помогут установить точный объем залежей нефти.

Андрей Ковхуто, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "Эта скважина является уникальной, интересна тем, что здесь применена специальная, достаточно сложная технология, достаточно сложные коллекторы, плотные. Поэтому применена система гидроразрыва. Этой технологией ведется добыча сланцевого газа".

Всего в Беларуси открыто около 80-ти месторождений. Только в прошлом году добыли более миллиона 650-ти тысяч тонн. Это принесло государству около полумиллиарда долларов. По оценкам специалистов, сегодня белорусские углеводороды закрывают свыше трети от ежегодных потребностей страны.