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Первая нефть получена на новом месторождение "Угольское" в Речицком районе
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4 Января 2017 19:14

Первая нефть получена на новом месторождение "Угольское" в Речицком районе

Углеводороды здесь залегают на глубине почти 5 тысяч метров и относятся к труднодоступным, однако положительным фактором для разработки стало аномально высокое пластовое давление - благодаря этому не требуется дополнительных механизированных методов добычи. Общие запасы месторождения оцениваются примерно в 1 млн 700 тысяч тонн.  Объемы извлекаемых запасов станут известны, когда будет пробурена еще одна скважина. Специалисты отмечают, что найденная нефть отличается высоким качеством.

Борис Дубинин, замдиректора БелНИПИнефть по "Белоруснефть": "Нефть, несмотря на глубины, легкая, хорошо пахнет. На мой взгляд, можно заправлять в автомобиль. Сложностью являются большие глубины, все-таки мы работаем на более мелких объектах, и результаты эти обнадеживают, что в ближайшей перспективе будут открыты подобные объекты".

Сергей Стельмашок, начальник нефтегазодобывающего управления "Речицанефть"  по "Белоруснефть": "Сейчас добыча ведется ежедневно, с дебитом суточным, около 40 тонн в сутки, безводной нефти. Она относится к легким, и соответственно с нее при переработке на НПЗ имеются более высокие выходы по легким нефтепродуктам".

За последние четыре года белорусские нефтяники стабилизировали добычу нефти на уровне 1 миллион 645 тысяч тонн в год. В этом году, благодаря в том числе и открытию нового месторождения, этот показатель вырастет почти на 5 тысяч тонн.

 

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