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Перспективы в сфере нефтепереработки обсудили в Мозыре
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24 Мая 2017 21:03

Перспективы в сфере нефтепереработки обсудили в Мозыре

Один из ключевых факторов, который обеспечивает стабильный рост экономики страны, - это эффективность работы нефтеперерабатывающей отрасли. Новые возможности и перспективы в этой сфере сегодня обсуждали в Мозыре более 200 экспертов из разных стран. Проекты по модернизации отечественных НПЗ технически сложные и затратные. Но это позволит получать в результате продукцию мирового уровня, а также наращивать мощности. Для завершения модернизации необходимо около полутора миллиардов долларов. И одна из возможностей финансирования - это кредит Китайской Народной Республики. Одна из договоренностей недавнего рабочего визита Президента в Пекин. О достижениях и перспективах отрасли подробнее - Ольга Холодович.

Это - самый масштабный проект в истории МНПЗ - комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, по сути, завод в заводе. Одних металлоконструкций здесь 6 тысяч тонн, более трех тысяч - это четыре реактора. Это - первое и единственное производство на постсоветском пространстве. В мире таких - единицы.

Этот комплекс на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе планируют ввести в эксплуатацию уже в 2019 году. Это позволит предприятию увеличить глубину переработки нефти до 90%. А еще получать инновационный продукт, который востребован на мировом рынке.

Общая сумма инвестиций - более миллиарда двухсот тысяч долларов. Мощность нового производства - 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Предполагаемый срок окупаемости проекта от 5 - до 9 лет. Все зависит от конъюнктуры рынка и цен на нефть.

Передовые технологии, которые внедрены на Мозырском НПЗ, привели к тому, что все топливо, которое здесь выпускают - стандарта "Евро-5". По своему техническому оснащению предприятие сегодня конкурирует с европейскими нефтепереработчиками.

Для того чтобы обсудить состояние нефтяной отрасли страны, в Мозыре собрались более 200 ученых, технологов и руководителей профильных предприятий и организаций из 14 стран мира. Переговоры, предложения, рекомендации для участников форума - это новые возможности и новые деловые партнеры.

Одним из новых партнеров белорусских НПЗ может стать и Китайская Народная Республика. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин. Китайский лидер поручил руководителям профильных ведомств проработать этот вопрос. По оценкам специалистов, речь идет о сумме в один миллиард долларов.

Вот они - первые литры черного золота из новой скважины. По словам Александра Дикана, разведка нового месторождения в пределах Восточно-Доброгощанской площади началась год назад. Чтобы достать углеводород, геологам пришлось пробурить почти трехкилометровый слой пород. И освоить новую технологию.

По оценке специалистов, запасы нового месторождения могут составить порядка 800 тысяч тонн. Пока здесь проводят испытания. В ближайшее время из земных недр начнут извлекать черное золото в промышленных масштабах. Добыча нефти - дело затратное, но значительно дешевле импортных энергоресурсов.

Всего в Беларуси - более 80 месторождений нефти. Только в прошлом году нефтяники добыли свыше полутора миллионов тонн. Что принесло государству около полумиллиарда долларов прибыли. По оценке специалистов, сегодня белорусские углеводороды закрывают свыше трети от ежегодной потребности страны.

  

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