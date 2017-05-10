Перспективы для сотрудничества Беларуси и Ростовской области

10 Мая 2017 19:02

Беларусь поможет в организации чемпионата мира по футболу в России, в частности, в Ростовской области. Регион заинтересован в нашей технике, а именно, в автобусах "МАЗ", с помощью которых планируется развозить болельщиков и многочисленные делегации в рамках спортивного форума. Подобный опыт после Олимпиады в Сочи у нас уже есть. О развитии кооперационных связей и сотрудничестве, в том числе, в сфере производства сельхозтехники сегодня говорили в Минске на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ростовской области. Стороны обсудили перспективные сферы и планируют увеличить товарооборот не менее чем на 20 процентов. В прошлом году он составил около 340 миллионов долларов.

Перспективы для активизации сотрудничества у Беларуси и Ростовской области есть и в строительной сфере. Наши специалисты готовы поучаствовать в социальных программах по возведению школ и детских садов в российском регионе.