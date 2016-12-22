21 Декабря 2016 15:12

Пересечь границу за 10 минут, сэкономив время и деньги. В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе сегодня открыли первый в Беларуси транспортно-логистический центр, который непосредственно примыкает к пункту пропуска. Это весомое преимущество в таможенном оформлении. Вдобавок работа центра снизит финансовые расходы отправителей и получателей грузов.

Олег Барабанов, директор транспортно-логистического центра "Бремино-Брузги": "Без оформления транзитной декларации, по нашим расчетам, те грузовые транспортные средства, которые будут следовать в адрес нашего логистического центра, должны пункт пропуска пересекать в течение 10-15 минут".

К слову, инфраструктура логистического центра в Брузгах рассчитана и на то, чтобы у перевозчика была возможность перемаркировать, разгрузить или упаковать товар заново. Площадь трех складов может принять 8 500 паллетов. В ближайшее время строительство подобных центров начнут в Берестовице и Орше.