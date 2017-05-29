Главная>>Экономика>>Парламентская делегация Таиланда сегодня прибывает в Беларусь
Экономика
RSS
Парламентская делегация Таиланда сегодня прибывает в Беларусь
Скачать Поделиться

29 Мая 2017 07:00

Парламентская делегация Таиланда сегодня прибывает в Беларусь

В программе - встречи в Национальном собрании и Министерстве экономики. Запланированы и переговоры с вице-премьером Владимиром Семашко. Также гости примут участие в бизнес-форуме. Отметим, сейчас Беларусь и Таиланд активно развивают взаимодействие по многим направлениям. Соглашение о межпарламентском сотрудничестве страны подписали в марте прошлого года.

  

Другие новости

Экономика дня 25.05.2017 21:22 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =