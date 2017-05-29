Парламентская делегация Таиланда сегодня прибывает в Беларусь

29 Мая 2017 07:00

В программе - встречи в Национальном собрании и Министерстве экономики. Запланированы и переговоры с вице-премьером Владимиром Семашко. Также гости примут участие в бизнес-форуме. Отметим, сейчас Беларусь и Таиланд активно развивают взаимодействие по многим направлениям. Соглашение о межпарламентском сотрудничестве страны подписали в марте прошлого года.