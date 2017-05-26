Парламентарии Беларуси и Эквадора будут активно содействовать развитию двусторонних отношений

26 Мая 2017 12:09

Об этом в Кито говорили председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси с председателем Национальной ассамблеи Эквадора.

Владимир Андрейченко передал Хосе Серрано Салгадо поздравительное послание от имени руководства Национального собрания Беларуси с избранием на пост председателя Национальной ассамблеи Эквадора. Руководители парламентов двух стран обсудили вопросы расширения нормативно-правовой базы белорусско-эквадорских отношений, координации ратификации подписанных договоренностей, взаимодействие в рамках латиноамериканского парламента, налаживании связей на уровне регионов и укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей.