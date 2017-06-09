Пакистан заинтересован в белорусской сельхозтехнике и опыте переработки продукции АПК

12 Июня 2017 12:14

Мы предлагаем исламской республике создать на ее территории современное сельхозпредприятие. Как отметило руководство профильного министерства на встрече с коллегами из Пакистана, новое производство может стать базовой площадкой для подготовки кадров АПК. Беларусь готова поделиться наработками по созданию агрогородков.

Ахмад Джамиль, замминистра национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана: "Доля сельского хозяйства в экономике Пакистана 60%, поэтому средства механизации этой отрасли очень важны для нашей страны. И они есть у вас. Мы убедились, что в Беларуси производится много продуктов с высокой добавленной стоимостью. Пакистан настроен развивать такое направление и у себя. Сейчас основу белорусского экспорта в Пакистан составляет сухое детское питание. Мы заинтересованы в увеличении объемов этих поставок".

В августе пройдет второй белорусско-пакистанский сельскохозяйственный форум. Там партнеры планируют подписать дорожную карту сотрудничества в сельском хозяйстве.