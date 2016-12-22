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Ограничения на поставки в Россию белорусских товаров будут сняты
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21 Декабря 2016 19:02

Ограничения на поставки в Россию белорусских товаров будут сняты

Ограничения на поставки в Россию некоторых товаров белорусских предприятий  снимут на этой неделе. Это заявление сегодня сделал вице-премьер Михаил Русый на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, отвечая на вопросы парламентариев.

По его словам, основная масса претензий к белорусским предприятиям надуманна. Кстати, в этом году Беларусь увеличила объем экспортных поставок на российский рынок:  молочной продукции на 4 %, мясной - на 18   по сравнению с таким же прошлогодним периодом. На складах у нас только технологические запасы. Среди предложений  из Овального зала  речь шла о подаче  исков  в суды за необоснованное закрытие поставок.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси: “Должна возрастать роль Евразийской экономической комиссии, должен быть третейский судья. Мы такой подход наработали, что в течение 2-3 дней   возник такой вопрос, материалы передаются в ЕЭК. Там рассматриваются и принимаются решения. И тогда оно должно быть для обеих сторон выполнено". 

 

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