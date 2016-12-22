Ограничения на поставки в Россию белорусских товаров будут сняты

21 Декабря 2016 19:02

Ограничения на поставки в Россию некоторых товаров белорусских предприятий снимут на этой неделе. Это заявление сегодня сделал вице-премьер Михаил Русый на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, отвечая на вопросы парламентариев.

По его словам, основная масса претензий к белорусским предприятиям надуманна. Кстати, в этом году Беларусь увеличила объем экспортных поставок на российский рынок: молочной продукции на 4 %, мясной - на 18 по сравнению с таким же прошлогодним периодом. На складах у нас только технологические запасы. Среди предложений из Овального зала речь шла о подаче исков в суды за необоснованное закрытие поставок.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси: “Должна возрастать роль Евразийской экономической комиссии, должен быть третейский судья. Мы такой подход наработали, что в течение 2-3 дней возник такой вопрос, материалы передаются в ЕЭК. Там рассматриваются и принимаются решения. И тогда оно должно быть для обеих сторон выполнено".