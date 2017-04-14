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Павлодарская область Казахстана планирует расширить контакты с Минском
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18 Апреля 2017 15:18

Павлодарская область Казахстана планирует расширить контакты с Минском

От сферы ЖКХ до международного торгового сотрудничества - одна из крупных промышленных областей Казахстана планирует значительно расширить всесторонние контакты с Минском. В особенности руководство Павлодарской области заинтересовалось опытом белорусской столицы в сфере городского благоустройства, в том числе раздельным сбором вторичного сырья, созданием бесшумных трамвайных рельсов и городской велоинфраструктуры.

Также в Павлодарской области планируют значительно обновить трамвайный парк - вскоре в Казахстан направится свыше 20 единиц белорусского электротранспорта. Сегодня один из крупных промышленных центров Павлодарской области Экибастуз станет городом - побратимом с Партизанским районом Минска.

  

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