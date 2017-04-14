Павлодарская область Казахстана планирует расширить контакты с Минском

18 Апреля 2017 15:18

От сферы ЖКХ до международного торгового сотрудничества - одна из крупных промышленных областей Казахстана планирует значительно расширить всесторонние контакты с Минском. В особенности руководство Павлодарской области заинтересовалось опытом белорусской столицы в сфере городского благоустройства, в том числе раздельным сбором вторичного сырья, созданием бесшумных трамвайных рельсов и городской велоинфраструктуры.

Также в Павлодарской области планируют значительно обновить трамвайный парк - вскоре в Казахстан направится свыше 20 единиц белорусского электротранспорта. Сегодня один из крупных промышленных центров Павлодарской области Экибастуз станет городом - побратимом с Партизанским районом Минска.