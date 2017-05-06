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Общий рынок лекарств ЕАЭС заработал с сегодняшнего дня
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6 Мая 2017 09:01

Общий рынок лекарств ЕАЭС заработал с сегодняшнего дня

В силу вступили почти три десятка решений совета Евразийской экономической комиссии. Документы регулируют правила регистрации, проведения исследований препаратов, требования к инструкции и маркировке. Так, теперь компании могут подавать документы на регистрацию по единым для всех стран правилам Евразийского экономического союза и обращаться в национальный регуляторный орган, у которого не будет оснований отказать в принятии документов. Эксперты уверены, единый фармацевтический рынок приведет к снижению стоимости ряда лекарств.

  

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