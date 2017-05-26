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Об укреплении связей Беларуси и Азербайджана говорили сегодня в Совете Министров
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26 Мая 2017 19:08

Об укреплении связей Беларуси и Азербайджана говорили сегодня в Совете Министров

Об укреплении связей говорили сегодня и в Совете Министров. В этом году отмечается рост товарооборота Беларуси и Азербайджана. Мы продаем тракторы, лесоматериалы, лекарства, продукты питания. В Азербайджане работают 4 белорусских магазина, действует товаропроводящая сеть, а также дилеры, представляющие интересы 50 наших предприятий. Сегодня реализуется 3 инвестпроекта с участием азербайджанского капитала. Объем инвестиций - 32 миллиона долларов.

  

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