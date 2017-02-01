О реализации проекта государственно-частного партнерства шла речь в белорусском парламенте

1 Февраля 2017 15:03

К 2020 году каждый регион должен заключить не менее одного соглашения с инвестором по реализации проекта государственно-частного партнерства. Об этом сегодня шла речь в белорусском парламенте. К разговору пригласили бизнесменов, депутатов, чиновников. Если 10 лет назад на капитальные строения из бюджета страны шло до четырех процентов ВВП, то сегодня это цифра сократилась вдвое. И в помощь в возведении дорог, больниц, детсадов и водопроводов может прийти частник. Государство заключает с ним соглашение по условиям строительства, подготовке документации и разделении прибыли. Просчитывается, за сколько лет может окупиться тот или иной объект.

Дмитрий Крутой, первый замминистра экономики Беларуси: "Когда мы обсуждали сам закон и принимали его в конце 2015 года, у нас было 7 пилотных проектов, это где-то по одному на каждый регион. Сегодня их осталось 3, пока на сегодняшний момент высокой техники проработки, там, где готово экономическое обоснование, проектно-сметная документация. Ищем только финансовые источники по привлечению партнеров, консультантов, которые смогут правильно структурировать эти проекты".

Первый белорусский пилотный проект по государственно-частному партнерству - модернизация участка автодороги М-10 от границы с Россией через Гомель на Кобрин. Также готовится проект по онкодиспансеру в Гродненской клинической больнице, трем детским садам, а также по строительству больницы скорой помощи с привлечением средств Евразийского банка развития.