О поставках продукции белорусского машиностроения в Пакистан сегодня говорили в Доме правительства

2 Февраля 2017 19:03

О производственной кооперации и поставках продукции белорусского машиностроения в Пакистан сегодня говорили в Доме правительства. Как отметил премьер Андрей Кобяков, Беларусь приглашает пакистанских инвесторов и готова делиться технологиями по переработке продукции сельского хозяйства, а также стать площадкой для продвижения совместных товаров в страны Евросоюза и ЕАЭС, тем более что между странами создана хорошая договорно-правовая база. Об этом заявили сегодня на встрече в Палате представителей. Решено, что парламентарии будут и в дальнейшем принимать участие в расширении сотрудничества во всех областях. Следующие переговоры намечены на апрель. В Пакистане с визитом будет находиться председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.