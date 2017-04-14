О барьерах на пути движения товаров говорили на заседании комитета Белорусской торгово-промышленной палаты

18 Апреля 2017 15:13

На внутреннем рынке ЕАЭС планируют устранить препятствия по госзакупкам, фитосанитарным нормам, таможенному и техническому регулированию. О барьерах на пути движения белорусских товаров, работ и услуг сегодня говорили на заседании комитета Белорусской торгово-промышленной палаты. Речь шла о национальных нормах и правилах, о защите рынка, а также расширении возможностей для выхода на единое поле пятёрки. Как отметили участники, сегодня бизнес сталкивается с некоторыми ограничениями по экспорту, но эти вопросы решаются.

Карине Минасян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК: "Все страны оказались в непростых условиях после кризиса, понимая, что мы должны постепенно, взвешенно проводить политики открытия своих рынков, не нанося никаких ущербов для внутренних производителей, для тех, кто развивает национальную экономику. Единственное, что мы считаем недопустимо, - это несоответствие нормативных норм законодательству Евразийского союза".

В рамках ЕАЭС сейчас разрабатываются дорожные карты, в которых установят сроки устранения конкретных изъятий и ограничений каждой страной - участницей союза.