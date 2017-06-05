Новые промышленные объекты на карте Минской области

6 Июня 2017 15:18

В Любанском районе начинают активную стадию возведения Нежинского горно-обогатительного комбината. Проект реализует российский инвестор. Сегодня рабочие и техника готовят площадку под строительство. Вместе с тем в Любани активно развивается и инфраструктура. В планах - возведение нового жилья и торговых объектов. В перспективе на юге центрального региона появится почти две тысячи новых рабочих мест.

Татьяна Рубин, заместитель председателя Любанского райисполкома: "Есть заинтересованность других инвесторов в строительстве крупноформатных торговых объектов. Для этих целей формируется два земельных участка, которые выставят на аукцион. В текущем году на территории района планируем создать 80 новых рабочих мест и привлечь в экономику района около 40 миллионов долларов инвестиций".

Отметим, что новый комбинат разместится на базе Старобинского месторождения. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до двух миллионов тонн продукции в год.