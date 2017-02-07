Новые профессии и производства будущего появятся в Беларуси уже в ближайшие 5 лет

7 Февраля 2017 21:12

В Госпрограмме инновационного развития до 2020 года запланировано более 70 уникальных проектов. Это и сферы энергетики, космос, нано- и биотехнологии. Кто первым подхватил технологическую эстафету, узнавал Дмитрий Титов.

Это далеко не последняя капля в биотехнологиях от наших ученых. В помещениях Института микробиологии создаются препараты на основе наночастиц. Одной десятой литра этого вещества на гектар хватит, чтобы улучшить урожай примерно на 15 процентов, утверждают разработчики. Много времени понадобилось для испытаний, но теперь белорусским эликсиром урожайности интересуются как наши аграрии, так и российские, литовские и даже турецкие.

Более 70 проектов по созданию новых производств включены в Госпрограмму инновационного развития до 2020 года. Похвастаться продуманным бизнес-планом смогут далеко не все заявленные проекты, поэтому решено сделать программу открытой. Т.е. не исключено, что кто-то может сойти с технологической дистанции, а кто-то и добавиться.

К технологиям и, в частности, к сфере науки в этом году пристальное внимание. Это особо подчеркнул Александр Лукашенко на большом разговоре со СМИ, экспертами и представителями общественности.

При разногласиях во внедрении тех или иных передовых разработок в экономику страны Главой государства было принято жесткое решение: большое значение имеет экспертное мнение ученых.

Главная цель Госпрограммы инновационного развития - внедрение производств пятого и шестого укладов. Преимущество последнего - шестого - резкое снижение энергоемкости и материалоемкости при создании новой продукции. Выше уклада в мировой экономике пока не придумано. По прогнозам аналитиков, его широкое распространение должно начаться в следующем году.

К высокотехнологичным секторам отнесли: сферу ИКТ и космос, атомную энергетику и альтернативные источники энергии, био- и наноиндустрию, фармацевтику, приборостроение и электронную промышленность.

Здесь невозможно без ручного труда. Сотрудник лаборатории сшивает искусственный клапан сердца. Конечно, на финальной стадии производства нельзя обойтись без станков. Над заменой зарубежного аналога потрудились инженеры и ученые БНТУ. Работают над созданием искусственного сосуда. Для таких продуктов изготовлен специальный ткацкий станок. Изобретение успешно используют в Научно-практическом центре кардиологии.

Реализация Государственной программы в Беларуси позволит к 2020 году увеличить долю экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме до 33% (почти на три процента больше, чем за прошлый год), обеспечить создание около девяти тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. На эти места могут рассчитывать люди, которые уже сегодня изучают профессии будущего.

Любая новая технология требует отладки, утверждают эксперты. И не исключены корректировки, как по времени запуска проекта, так и по начинке. Беларусь за эту пятилетку должна продвинуться в производстве медоборудования, появится отечественный электромобиль, Академия наук разрабатывает проект по созданию новой коммунальной техники. Бюджет Госпрограммы инновационного развития на пятилетку составляет около 20 миллиардов рублей. Около пяти процентов - это деньги из бюджета, остальные - это кредиты банков, собственные ресурсы и иностранные инвестиции.