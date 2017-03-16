Нового гендиректора представили коллективу "Нафтана"

16 Марта 2017 15:10

Завершить модернизацию в кратчайшие сроки. Такая задача стоит перед работниками нефтеперерабатывающего гиганта "Нафтан" и его новым руководителем. Напомним, 14 марта Глава государства согласовал назначение Александра Демидова на должность гендиректора предприятия. А сегодня коллективу его представила глава Администрации Президента. Как подчеркнула Наталья Кочанова, важную роль в решении поставленных задач играет сплоченность кадров и умение работать в команде. Она также отметила, что в основе работы руководителя любого уровня должен быть человек и принципы социальной справедливости. На их реализацию нацелены и нормы Декрета № 3 - акцентировала внимание глава администрации.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Сегодня приняты абсолютно правильные подходы в реализации этого декрета, прежде всего, это не экономический и не финансовый документ. Это идеологический документ, это социальная справедливость. И те средства, которые будут поступать от уплаты этого сбора, будут оставаться в местных бюджетах. И руководитель каждого города или района, должен определить, куда они будут направлены, но жесткая установка - эти средства должны быть направлены на детей".

Задача местных властей - оказать содействие в трудоустройстве всех, кто может и хочет работать. Так, в открытом акционерном обществе "Нафтан" трудятся 10 с половиной тысяч человек. А реализация масштабного инвестпроекта по строительству установки замедленного коксования создаст дополнительные рабочие места в Новополоцке. УЗК - это пять промышленных блоков, 60 вспомогательных объектов. Благодаря установке нафтановцы смогут увеличить глубину переработки нефти до 90%. Сейчас этот показатель не превышает 75%.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО "Нафтан": "Самая основная задача, которая поставлена, это завершение модернизации, сроки, конечно, самые кратчайшие, вопрос важный - мы все четко понимаем, что это экономика, это деньги, деньги для страны, для бюджета, для города, в котором мы живем, и, конечно, благосостояние наших граждан, наших заводчан".

Новополоцкое нефтеперерабатывающее предприятие является важным элементом промышленного комплекса страны. Более 60 % продукции идет на экспорт.