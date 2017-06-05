Новинки и лучшие образцы сельхозпродукции и машиностроения представят на Белагро

5 Июня 2017 12:00

Новинки и лучшие образцы сельхозпродукции и машиностроения Беларуси и стран-партнеров представят на выставке "Белагро" в Щомыслице Минского района. Форум открывается завтра. В нем примут участие более 500 компаний из 25 стран. В том числе Россия, Казахстан, Германия, Австрия, и Китай. Впервые крупные экспозиции представят Грузия и Молдова. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич. Во время выставки запланирован и ряд двухсторонних встреч с зарубежными делегациями, где на повестке - контракты на поставку нашей продукции на новые рынки.

Особенность выставки этого года - проведение первого Белорусско-африканского форума. Участие в нем примут более 90 представителей континента. Среди них Ангола, Намибия, Уганда, а также руководство Африканского экспортно-импортного банка.