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Новейшие технологии укоренят в столичный транспорт
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26 Января 2017 15:08

Новейшие технологии укоренят в столичный транспорт

Так, электробусы выедут на улицы Минска уже этой весной. На очереди и первые белорусские электромобили. Разработкой инновационного и экологического транспорта сейчас занимаются наши ученые. Белорусский электрокар формируется на основе автомобиля "БелДжи". Уже летом специалисты Института машиностроения Национальной академии наук получат прототип и проведут его испытания на специальном полигоне. В перспективе же электромобили могут выпускать на заводе "БелДжи" под Борисовым. Его сдадут уже в этом году.

Кроме того, среди актуальных проектов ученых и создание малогабаритной коммунальной машины по заказу столичной мэрии. Такая техника заменит импортную, она нужна для уборки тротуаров, парков, парковок и тех мест, где сложно работать крупногабаритным машинам.  

  

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