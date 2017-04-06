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Несколько совместных предприятий в Могилевской области планируют создать китайские инвесторы
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6 Апреля 2017 08:01

Несколько совместных предприятий в Могилевской области планируют создать китайские инвесторы

Сразу несколько совместных предприятий в Могилевской области планируют создать китайские инвесторы. В частности, Цзянсуская компания проявила интерес к Могилевскому мясокомбинату - здесь в перспективе организуют переработку говядины для дальнейшего экспорта в Китай. Об этом говорили во время встречи делегации провинции Цзянсу с администрацией восточного региона. Белорусский рынок китайская компания изучает уже два года. И находится в постоянном поиске вариантов сотрудничества и инвестирования. 

  

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