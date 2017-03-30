Нефтегазовая проблема в отношениях Беларуси и России будет разрешена уже в ближайшее время

30 Марта 2017 15:00

Об этом заявил посол России в Беларуси Александр Суриков сегодня на пресс-конференции. Дипломат рассказал, что 3 апреля в Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В плане мероприятия запланировано большое количество вопросов, в том числе и нефтегазовый.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

"Думаю, что эта проблема будет разрешена. Вы могли бы услышать слова президента Владимира Владимировича Путина, которые он произнес, посещая Кыргызстан. Он говорил, что Беларусь и Россия - братские страны, что любые споры, в том числе нефтегазовые, будут разрешены к всеобщему взаимопониманию. И слова Президента Беларуси Александра Лукашенко, которые он произнес, по-моему, вчера или позавчера о том, что мы придем к решению всех сложных вопросов".

Пресс-конференция Александра Сурикова была приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России. Дипломат отметил, что Союзное государство - наиболее продвинутый интеграционный проект на постсоветском пространстве, и выразил надежду на дальнейшее прогрессивное сотрудничество между Москвой и Минском во всех отраслях.