Неделя предпринимательства стартует сегодня в Беларуси

24 Февраля 2017 12:04

Решению актуальных вопросов посвящена Неделя предпринимательства. Она стартует сегодня в Беларуси. Запланировано более ста мероприятий.

В ключевой день - 1 марта - пройдет Ассамблея деловых кругов. Участники - представители бизнес-сообщества и госорганов, встречи которых нацелены на эффективное взаимодействие власти и бизнеса. В этом году на повестке более 80-ти предложений по шести направлениям. Это и добросовестная конкуренция, и эффективная дебюрократизация. Впрочем, вести такой диалог власть и бизнес могут и с помощью общественно-консультативных советов, которые оперативно решают наболевшие вопросы.

Ирина Костевич, замминистра экономики Беларуси:

"В 2016 году мы создали в стране 9 тысяч новых предприятий. Что такое предприятие? Это не директор и бухгалтер, хотя уже два рабочих места. Самое главное - быстрее развернуть бизнес, чтобы он быстрее набирал обороты и создавал новые рабочие места. И, конечно же, тот бизнес, который уже существует, должен быть нацелен на развитие. И мы максимально стараемся создать эти оптимальные условия".

За 6 лет по инициативе бизнес-сообщества в стране было принято около 200 нормативных актов, которые решили актуальные вопросы бизнеса. Благодаря таким изменениям Беларусь заняла в рейтинге Doing Business – 2017 ("Ведение бизнеса") 37-ю позицию, обогнав 153 страны.