Навести порядок и получить максимальную пользу от пустующих земель

3 Мая 2017 15:25

В Минской области продолжаются работы по включению в сельскохозяйственный оборот заброшенных территорий. Так, в Клецком районе сносят старые и бесхозные дома, одновременно убираются садовые участки. Освобожденные земли переходят для потребностей сельхозорганизаций. Например, только на одной улице вместо 30-ти снесенных домов получили 15 гектаров пахотных земель.

Таким образом в Клецком районе в последние годы включили в сельхозоборот более 1 300 гектаров земель. Одновременно приводят в порядок и зоны отдыха.

Только в последнее время в Минской области вместо пустующих территорий аграрии получили 2 тысячи гектаров земли.