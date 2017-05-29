Экономика
31 Мая 2017 19:03
Нацбанк снижает ставку рефинансирования на 1%
Нацбанк в очередной раз снижает ставку рефинансирования - еще минус 1%. Итак, с 14 июня - 13% годовых. Решение принято с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере. В частности, сохраняется тенденция замедления инфляции и положительные тенденции на валютном и депозитном рынках. Напомним, это пятое снижение ставки рефинансирования в этом году.
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