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Нацбанк снижает ставку рефинансирования на 1%
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31 Мая 2017 19:03

Нацбанк снижает ставку рефинансирования на 1%

Нацбанк в очередной раз снижает ставку рефинансирования - еще минус 1%. Итак, с 14 июня - 13% годовых. Решение принято с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере. В частности, сохраняется тенденция замедления инфляции и положительные тенденции на валютном и депозитном рынках. Напомним, это пятое снижение ставки рефинансирования в этом году.

  

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