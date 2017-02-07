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Нацбанк с 15 февраля снижает ставку рефинансирования до 16% годовых
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7 Февраля 2017 19:03

Нацбанк с 15 февраля снижает ставку рефинансирования до 16% годовых

В последний раз она снижалась в середине января. Тогда она была на отметке 18%. Решение принято, исходя из анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса.

  

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