Нацбанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования

19 Апреля 2017 21:10

Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.

Сегодня ставка снижена с 15-ти до 14-ти процентов годовых. Решение о снижении ставок принято правлением Национального банка в связи с замедлением инфляции и положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Напомним, что ставка рефинансирования снижается в этом году уже четвертый раз.

На фоне стабильного валютного рынка оживает и экономика. Ее главный маркер - валовой внутренний продукт - за первый квартал вырос на 0,3%. Правительство видит перспективу дальнейшего роста: по прогнозу по итогам года он составит 1,7%. Обнадеживает и состояние золотовалютных резервов. Сегодня они превышают 5 миллиардов долларов. В Национальном банке подчеркнули, что доплата за российский газ не повлияет на снижение золотовалютных запасов в стране. Регулятор имеет широкий инструментарий привлечения ресурсов, например, облигации, чтобы компенсировать этот отток, отметило руководство Нацбанка.