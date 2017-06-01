Нацбанк cнова снижает ставку рефинансирования: еще минус 1%

1 Июня 2017 07:00

Итак, с 14 июня - 13% годовых. Решение принято "с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере". В частности, сохраняется замедление инфляции и положительные тенденции на валютном и депозитном рынках. Напомним, это пятое снижение ставки рефинансирования в этом году.