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Нацбанк Беларуси сегодня снова снижает ставку рефинансирования
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15 Февраля 2017 07:14

Нацбанк Беларуси сегодня снова снижает ставку рефинансирования

Теперь величина составляет 16% годовых. В последний раз она уменьшалась буквально месяц назад и также на 1%. Такое решение принято, исходя из анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, а также состояния внешней торговли и платежного баланса Беларуси.

  

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