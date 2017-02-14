Экономика
15 Февраля 2017 07:14
Нацбанк Беларуси сегодня снова снижает ставку рефинансирования
Теперь величина составляет 16% годовых. В последний раз она уменьшалась буквально месяц назад и также на 1%. Такое решение принято, исходя из анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, а также состояния внешней торговли и платежного баланса Беларуси.
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