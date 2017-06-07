Экономика
7 Июня 2017 21:05
Насыщенный переговорный день у делегации Пензенской области
Посещение "Белагро" стало обязательным пунктом в программе визита главы региона Ивана Белозерцева в Беларусь.
Накануне губернатор провел переговоры на высшем уровне. А сегодня делегация воочию оценила потенциал аграриев - познакомилась с новинками сельхозтехники и наработками селекции. Российский регион уже использует широкую линейку белорусского оборудования как на полях, так и при переработке продукции. Есть интерес к расширению связей с производителями. Как отметил глава Пензенской области, белорусская техника выигрывает в цене.
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