Насыщенный переговорный день у делегации Пензенской области

7 Июня 2017 21:05

Посещение "Белагро" стало обязательным пунктом в программе визита главы региона Ивана Белозерцева в Беларусь.

Накануне губернатор провел переговоры на высшем уровне. А сегодня делегация воочию оценила потенциал аграриев - познакомилась с новинками сельхозтехники и наработками селекции. Российский регион уже использует широкую линейку белорусского оборудования как на полях, так и при переработке продукции. Есть интерес к расширению связей с производителями. Как отметил глава Пензенской области, белорусская техника выигрывает в цене.