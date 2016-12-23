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Налоговая нагрузка на белорусскую экономику в следующем году останется на уровне 2016
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25 Декабря 2016 09:14

Налоговая нагрузка на белорусскую экономику в следующем году останется на уровне 2016

Изменения будут точечными и не носят глобального характера. 

Как заявили  на пресс-конференции профильного ведомства,  основная задача - дальнейшее упрощение порядка исчисления уплаты налогов. Резидентам свободных экономических зон предложат новые льготы. Отдельные неэффективные преференции  уберут. Индексируются и критерии выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Предусмотрены и новации.

Игорь Скринников, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Ставки по налогам, сборам, которые у нас установлены в белорусских рублях, с 1 января 2017 года будут проиндексированы на предполагаемый уровень инфляции 2017 года. Налоговым ведомством принимались меры по дедолларизации налогового законодательства. И в этой части важно отметить, что кадастровая стоимость в целях определения исчисления земельного налога с 1 января 2017 года будет определяться в белорусских рублях. И будет соответствующая индексация. Т. е. ее привязка к доллару будет исключена. Это же касается и патентных пошлин".

Кроме того, с нового года граждане смогут подавать декларации в электронном виде без использования цифровой подписи. Достаточно будет получить  логин и пароль в любой налоговой инспекции. Это удешевит процесс отчетности и сэкономит время клиентов.    

 

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