На заседании президиума Совмина рассмотрели итоги социально-экономического развития за январь

21 Февраля 2017 19:02

Cоздание новых рабочих мест, развитие предпринимательства и инициативы, а также наращивание экспорта и сокращение затрат. Такой комплекс решений по достижению средней зарплаты по стране 500 долларов озвучили сегодня на заседании президиума Совмина. В целом рассматривали итоги социально-экономического развития Беларуси за январь и меры по выходу экономики на положительную динамику в первом квартале. Премьер Андрей Кобяков подчеркнул, что за первый месяц Беларусь не досчиталась 1,5% ВВП из-за недопоставок нефти.

Премьер-министр потребовал комплексного решения проблемы с расчетами за поставленную в торговые сети продукцию и поручил МАРТ совместно с Минэкономики изучить тему и предложить варианты улучшения ситуации.