Экономика
21 Февраля 2017 19:02
На заседании президиума Совмина рассмотрели итоги социально-экономического развития за январь
Cоздание новых рабочих мест, развитие предпринимательства и инициативы, а также наращивание экспорта и сокращение затрат. Такой комплекс решений по достижению средней зарплаты по стране 500 долларов озвучили сегодня на заседании президиума Совмина. В целом рассматривали итоги социально-экономического развития Беларуси за январь и меры по выходу экономики на положительную динамику в первом квартале. Премьер Андрей Кобяков подчеркнул, что за первый месяц Беларусь не досчиталась 1,5% ВВП из-за недопоставок нефти.
Премьер-министр потребовал комплексного решения проблемы с расчетами за поставленную в торговые сети продукцию и поручил МАРТ совместно с Минэкономики изучить тему и предложить варианты улучшения ситуации.
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