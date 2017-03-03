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На юге Беларуси в поля вышла техника
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4 Марта 2017 15:03

На юге Беларуси в поля вышла техника

Аграрии приступили к весенне-полевым работам. Практически во всех районах Брестской области идет подкормка многолетних трав, вносятся удобрения. Техника отремонтирована, предприятия обеспечены топливом и семенами.

Николай Веренич, замдиректора ОАО "Городец-Агро":

"Планируем буквально через два дня начать посевную на высших местах. У нас хозяйство большое, но на высших местах у нас уже полностью внесены минеральные удобрения, ведется предпосевная обработка почвы".

Виталий Кулак, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

"Семенами мы обеспечены. Удобрения для проведения начала полевых работ у нас имеются, закуплены в требуемых объемах. Поэтому в ближайшие дни, я думаю, пойдем на подкормку озимых азотными удобрениями и начнем сев яровых культур".

В этом году в регионе планируют засеять 135 тысяч гектаров ранними зерновыми яровыми культурами. Традиционно первым начнут сеять овес. 

  

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