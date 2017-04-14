18 Апреля 2017 19:21

На внутреннем рынке ЕАЭС планируют устранить препятствия по госзакупкам, фитосанитарным нормам, таможенному и техническому регулированию. О барьерах на пути движения белорусских товаров, работ и услуг сегодня говорили на заседании комитета Белорусской торгово-промышленной палаты. Речь шла о национальных нормах и правилах, о защите рынка, а также о расширении возможностей для выхода на единое поле "пятерки". Как отметили участники, сегодня бизнес сталкивается с некоторыми ограничениями в экспорте, но эти вопросы решаются.

Карине Минасян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК: "Все страны оказались в непростых условиях после кризиса; понимая, что мы должны постепенно, взвешенно проводить политики открытия своих рынков, не нанося никаких ущербов для внутренних производителей, для тех, кто развивает национальную экономику. Единственное, что мы считаем недопустимо, - это несоответствие нормативных норм законодательству Евразийского союза".

В рамках ЕАЭС сейчас разрабатываются дорожные карты, в которых установят сроки устранения конкретных изъятий и ограничений каждой страной - участницей союза.