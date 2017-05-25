На примере Оршанского района разработают план по развитию территорий с градообразующими предприятиями

23 Мая 2017 21:10

О том, в каких преобразованиях нуждается белорусская глубинка, говорили сегодня на Совмине. Правда, не в привычной обстановке в стенах Дома правительства, а на выездном заседании президиума в Орше. 93 пункта в плане первоочередных мер по восстановлению и развитию реального сектора Оршанского района. Сегодня его детально весь день обсуждали на предприятиях региона. Само же заседание длилось более 5 часов. Напомним, выездной рейд правительства - это прямое поручение Президента. А на примере Оршанского района будет готовиться план по перезагрузке территорий, где есть градообразующие предприятия. О заявлениях местной власти и предложениях от правительства - наш корреспондент Наталья Бреус.

Конечно, экономические показатели можно было бы изучить на бумаге. Но сегодня правительство работает на выезде. Чем живет регион, разобраться, какие проблемы есть у предприятий. Чтобы определиться, какой план действий будет эффективным для развития Оршанского региона.

Почему именно Орша? Крупный район. Это не просто родные места для Главы государства. Но сегодня здесь живет 116 тысяч человек. Так что и для них как минимум тоже есть проблемы. Но и перспектива у района и города есть. Это видит Президент, поэтому и подталкивает правительство обратить внимание на эти территории. Большую часть времени министры - в дороге. Посещают один завод за другим. Заметно, работают предприятия не всегда эффективно. Почему и что нужно району - разбиралась рабочая группа.

Все усилия намерены сконцентрировать на развитии предприятий. Были времена, когда город звучал на весь Союз. Все таки Орша - промышленный центр - сегодня здесь работают 33 предприятия. Важных не только для города, но и для страны. Среди них -крупнейший в республике льнокомбинат, станкостроительный завод, мясоконсервный, инструментальный. Крупнейший комбинат по производству железобетонных изделий. Не всегда у них получается оперативно реагировать на вызовы времени и рынка. Где-то отстают с экспортом и модернизацией. Частники более гибкие. Сегодня регион делает ставку на привлечение инвесторов и небольшие предприятия. В этом году открылось 10 новых.

Если совместное со словаками планируется еще только открыть, то белорусско-итальянское СП работает уже несколько лет. Выпускают рукава высокого давления. Такая гидравлика идет на конвейеры Амкадора. Нашли и зарубежных партнеров. В Австралии Нидерландах и Сингапуре. А вот сладкой стране, филиалу известной "Витьбы" под Оршей приходится совсем несладко. Здесь выпускает бисквиты. Вроде вкусный и нужный товар, но предприятие загружено только на треть. Конкурировать с россиянами и украинцами ой как нелегко.

Производство отладили, теперь все силы на продвижение. Приходится бороться за место под солнцем, а точнее - на магазинных полках. Их просто силой не возьмешь, а вот хорошая реклама может стать двигателем торговли.

В свое время именно этот треугольник Орша - Барань - Болбасово славился крепкими и гражданскими и военными предприятиями. Под Оршей действует один из двух авиаремонтных заводов Беларуси. Пять лет назад в него буквально вдохнули новую жизнь. Украинский инвестор в лице компании "Мотор Сич" взялся не только модернизировать предприятие, но и весь поселок Болбасово. Таким было условие Президента. Все-таки здесь трудится как минимум половина всех жителей поселка.

Портфель заказов есть. На финансовые результаты и на зарплаты смотрят с оптимизмом.

Перспектива по оплате - выйдем на тысячу - а не окажется что в январе нужно помогать?

В Болбасово началось строительство мультимодального торгово-логистического комплекса. Масштабный проект, который позволит небольшому поселку стать центром транзитных грузов. Тот же Китай планирует увеличить контейнерные поставки. Так что вовремя. Не исключено, что посадочной полосе здесь придадут международный статус. Не случайно именно Оршу называют восточными воротами Беларуси.

Побольше бы молодежи. Вообще места здесь хорошие, - говорят жители.

Еще 10 лет назад Оршу обновили к "Дожинкам". Тогда было реконструировано полтысячи объектов: гостиница, мост, вокзалы, стадион, жилой фонд. Недавно сдан в эксплуатацию спорткомплекс "Олимпиец", чуть раньше - Ледовая арена. Взялись за реконструкцию здравоохранения. Вот-вот впервые, кстати, за последние двадцать лет в новом оршанском микрорайоне откроют еще один детский садик на 200 мест.

Уже до конца года ситуация в Орше должна измениться. На это нацелил Президент. Год-два - и все проблемные моменты должны быть сняты. У правительства есть план действий по развитию Оршанского региона - в нем под сто пунктов. Не догма, но ориентир.

Планируется, что план действий будет доработан и утвержден в ближайшее время. Это дородная карта не только для промышленности, но и для АПК, транспорта, социальной сферы. Заметили, что нужно пересмотреть отношение к инвесторам и имуществу. Рассчитывают, что такой комплексный подход поможет стать Орше и Барани региональным промышленным узлом с логистическим центром и международной торговой площадкой в Болбасово. На Орше отработают подходы и алгоритмы, которые позволят навести порядок и в других районах Беларуси, там, где это нужно.