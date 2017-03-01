На Полоцкой ГЭС запустили вторую из пяти гидротурбин

1 Марта 2017 12:40

Пуск первой состоялся 23 февраля. Агрегаты будут работать в тестовом режиме. К 25 апреля электричество будут вырабатывать все пять турбин. Мощность Полоцкой ГЭС - 22 МегаВатт. Этого достаточного для обеспечения электроэнергии четырех районов.

На реке Западная Двина будет построен каскад гидроэлектростанций. Витебская ГЭС также уже работает в тестовом режиме. Между Витебской и Полоцкой станциями энергетики возведут еще одну в районе Бешенкович. Сейчас ищут инвестора.



