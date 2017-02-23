На БелАЗе планируют создать лизинговую компанию "БелАЗ лизинг"

23 Февраля 2017 21:23

Финансовая структура поможет более гибко работать с потенциальными покупателями. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время торжественного схода с конвейера юбилейного - трехтысячного - карьерного самосвала. Грузоподъемность машины 130 тонн. И сегодня же на предприятии сообщили, что четырехтысячный БелАЗ 7513 появится уже через четыре года. К слову, только в этом году портфель заказов на 130-тонник составляет более 320-ти экземпляров. А открытие лизинговой компании, по словам специалистов, поможет диверсифицировать рынки.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это могла бы быть самостоятельная финансовая компания. Условное название - "БелАЗ лизинг". Это, с одной стороны, и аккумуляция определенных финансовых средств, таким образом больше денег оставалось бы в холдинге БелАЗ, и, безусловно, могла бы быть более гибкая схема работы с покупателями".

Впрочем, жодинские машиностроители не перестают удивлять. Российский мотоциклист совершил рекордный прыжок с одного БелАЗа на другой. Трюк при этом выполняся на движущихся грузовиках. Мотоциклист пролетел 20 метров, поднявшись примерно на такую же высоту, и приземлился на самый большой в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн уже с достижением Книги рекордов России.