16 Января 2017 21:24

Мясо белорусской индейки появится на столах в странах Европы и Таможенного союза. Совместный инвестпроект литовской компании и белорусской стороны позволит создать полный цикл производства мяса этой птицы. И по прогнозу экспертов, обеспечит не только внутренний рынок, но и станет выгодным экспортным направлением. Завод сегодня открыли в Лидском районе. О новых рабочих местах, экономической эффективности и преимуществах инвестирования в Беларусь - репортаж Дмитрия Смирнова.

Согласно продовольственной статистике, средний европеец съедает в год почти 4 килограмма мяса индейки. У белорусов эта цифра в разы меньше - до недавнего времени в стране птицу выращивали только в нескольких фермерских хозяйствах. И уж тем более об экспорте никто не помышлял. Инвестиционный проект литовской компании меняет сразу и экономический и продовольственный дискурс в Беларуси. Причем емкость рынка заставляет инвесторов задуматься о его насыщении.

Проект птицефабрики привел в Лидский район 30 миллионов евро. В год здесь планируют производить порядка 10 000 тонн готовой продукции. Глава литовской компании говорит, что уверенно инвестировал в Беларусь.

Инвестиционный шаг зарубежного бизнеса подтверждают цифры литовского примера - в период реализации проекта иностранное предприятие получило льготы по возврату НДС почти на 3 миллиона евро. Дополнительной преференцией стал ввоз технологического оборудования без таможенных пошлин.

У совместного белорусско-литовского проекта кроме прочего есть важное географическое преимущество - мясо индейки с Лидской фабрики будут поставлять не только на белорусский рынок, но и в торговые сети стран Таможенного союза.

Потенциальный прилавок для Лидского продукта, по словам менеджеров компании, они планируют расширять на все соседние рынки. Соответственно, вырастет и само производство, а также и количество рабочих мест - со 100 до 200.

Кстати, сами индейки с европейскими корнями. Генетический материал птиц определяют в лабораториях Германии и Польши, а кормят уже белорусским зерном. Между тем совместные проекты в 2017 году с индейки, по убеждению экономистов, лишь начинаются.

Общая сумма всех инвестиционных проектов в Гродненском регионе, в том числе и прямых, которые ждут реализации в 2017 году - порядка 200 миллионов долларов США.