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Мораторий на проверки в Беларуси
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27 Февраля 2017 07:01

Мораторий на проверки в Беларуси

Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси вводит мораторий на проверки. В таком режиме ведомство проработает до выхода указа Президента по контрольно-надзорной деятельности. Главное для торгинспекции - отказ от дублирующих функций со смежными службами-контролерами. Антимонопольный орган вплотную займется развитием конкуренции на рынке - это контроль за дефицитом, предупреждение ценовых сговоров - искусственного завышения цен от производителей, равный доступ в торговую сеть отечественных товаров из всех регионов и регулирование госзакупок.

  

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