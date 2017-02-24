Экономика
27 Февраля 2017 07:01
Мораторий на проверки в Беларуси
Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси вводит мораторий на проверки. В таком режиме ведомство проработает до выхода указа Президента по контрольно-надзорной деятельности. Главное для торгинспекции - отказ от дублирующих функций со смежными службами-контролерами. Антимонопольный орган вплотную займется развитием конкуренции на рынке - это контроль за дефицитом, предупреждение ценовых сговоров - искусственного завышения цен от производителей, равный доступ в торговую сеть отечественных товаров из всех регионов и регулирование госзакупок.
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