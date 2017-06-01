Монголия заинтересована в белорусских разработках в сфере очистки воды и обработки торфа

2 Июня 2017 07:09

Об этом после посещения выставки главных научных достижений нашей страны заявил президент Монгольской академии наук Дугэр Рэгдэл. Загрязненная питьевая вода и неплодородная почва сейчас для этой восточно-азиатской страны - актуальные проблемы. И опыт белорусских ученых поможет справиться с ними, уверены специалисты.

Дугэр Рэгдэл, президент Монгольской академии наук: "Когда я увидел, как используют торф (у нас нет торфа, почти нет), у нас есть бурые угли, которые, как мне объяснили, очень похожи на торф. Поэтому я думаю, что наверняка нужно будет создавать предприятие обработки бурых углей на основе знаний, которые были получены на торфе".

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "Наша академия наук работает в контексте мировой науки. И мы работаем с ведущими научными центрами мира: Германией, США, Францией, Австрией, скандинавскими странами, не говоря уже о России".

Отметим, глава Монгольской академии наук посетил Беларусь впервые. По итогам переговоров, организации двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.