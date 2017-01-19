Молочный эликсир с логойских полей завоевывает белорусский рынок

19 Января 2017 18:45

Первая в Беларуси конеферма по производству кобыльего молока увеличивает объемы продукции. Современное предприятие выпускает полторы тонны молока в сутки. Полезный продукт дают элитные породы гнедых. На ферме содержатся полтысячи русских и литовских тяжеловозов. Почти сто процентов продукта поставляют именно на белорусский рынок.

Кобылье молоко очень полезное - насыщенное белками и ферментами. Оно укрепляет иммунитет, обеспечивает человека необходимыми витаминами и микроэлементами.

В нынешнем году на конеферме в Логойском районе планируют наладить производство кисломолочного продукта - кумыса.