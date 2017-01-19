Экономика
19 Января 2017 18:45
Молочный эликсир с логойских полей завоевывает белорусский рынок
Первая в Беларуси конеферма по производству кобыльего молока увеличивает объемы продукции. Современное предприятие выпускает полторы тонны молока в сутки. Полезный продукт дают элитные породы гнедых. На ферме содержатся полтысячи русских и литовских тяжеловозов. Почти сто процентов продукта поставляют именно на белорусский рынок.
Кобылье молоко очень полезное - насыщенное белками и ферментами. Оно укрепляет иммунитет, обеспечивает человека необходимыми витаминами и микроэлементами.
В нынешнем году на конеферме в Логойском районе планируют наладить производство кисломолочного продукта - кумыса.
Другие новости
18.01.2017 21:08 / Экономика В финансовом центре Азии состоялся белорусский инвестфорум
18.01.2017 21:04 / Экономика В Беларуси сегодня уменьшилась ставка рефинансирования
18.01.2017 19:02 / Экономика В Беларуси сегодня снизилась ставка рефинансирования
18.01.2017 15:01 / Экономика В Беларуси снизился размер ставки рефинансирования до 17% годовых
18.01.2017 07:04 / Экономика Сегодня в Беларуси снижается размер ставки рефинансирования до 17% годовых
17.01.2017 21:21 / Экономика Список предприятий для обмена на чеки "Имущество" расширен до 104
17.01.2017 21:15 / Экономика Экономика дня
16.01.2017 21:24 / Экономика Мясо белорусской индейки появится на столах в странах Европы
16.01.2017 19:05 / Экономика Евразийская экономическая комиссия рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО
13.01.2017 07:11 / Экономика Завод в Скиделе будет производить лекарства для лечения ВИЧ, рака и туберкулеза
12.01.2017 19:10 / Экономика Развитие инфраструктуры Национального аэропорта Минск идет в соответствии с графиком
12.01.2017 15:22 / Экономика Белорусские трамваи будут курсировать в Латвии
11.01.2017 19:14 / Экономика В Китайско-белорусском индустриальном парке - новый резидент
11.01.2017 19:10 / Экономика В Беларуси предварительно сформирован перечень объектов для приватизации в 2017
10.01.2017 21:18 / Экономика Экономика дня
10.01.2017 19:12 / Экономика Гавана рассчитывает на качественный и количественный скачок в двустороннем сотрудничестве с Беларусью
05.01.2017 21:15 / Экономика Экономика дня
05.01.2017 21:05 / Экономика В МИД прокомментировали введение новых единых ставок консульских сборов за выдачу виз иностранцам