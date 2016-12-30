Могилевская ТЭЦ-1 запущена в эксплуатацию после масштабной модернизации

29 Декабря 2016 19:18

Одна из крупнейших теплоэлектростанций Могилева - ТЭЦ-1 - запущена в эксплуатацию после масштабной модернизации. Благодаря обновлению газовых турбин, котлов и компрессоров - ее мощность вырастет более чем в два раза и составит почти 50 мВт. По прогнозам, дополнительная выработка электроэнергии позволит экономить до 18 тысяч тонн условного топлива. Если перевести в цены на газ, нефть и мазут, страна будет экономить ежегодно только на одном этом объекте до 3 млн. долларов. Кроме того, реализация проекта позволила передать на ТЭЦ-1 тепловую нагрузку двух ведомственных городских котельных. Как отметил во время запуска станции вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, благодаря обновлению энергетической системы за последние годы удалось снизить энергоемкость ВВП страны почти в 4 раза. И сейчас она сопоставима с такими странами, как Финляндия, Швеция и Канада. Проект реализован при участии международного Банка реконструкции и развития. В перспективе на ТЭЦ-1 планируется замена еще двух турбоагрегатов и строительство собственного водозабора с насосной станцией на Днепре.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы очень системно, целенаправленно последних полтора десятка лет занимаемся модернизацией основных фондов нашей энергосистемы. Поэтому, от того, какого состояния эта система, зависит и экономическая система. Что для Беларуси чрезвычайно важно, как и для любого другого государства. А для Беларуси - тем паче, потому что мы 85% первичных энергоносителей - нефть, газ - импортируем".

Обновленная котельная сегодня запущена и в агрогородке Вишов Белыничского района. Она полностью автоматизирована, работает на щепе. И обеспечивает теплом не только дома, но и социальные объекты - такие, как ФАП, детский сад и школу. Новая котельная заменила в поселке две устаревшие. Проект реализован благодаря республиканской программе "Комфортное жилье".