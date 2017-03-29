Минская область начала посевную кампанию

29 Марта 2017 18:40

Аграрии высеяли около 10% от плана. Специалисты рассчитывают завершить сев до середины апреля. Параллельно аграрии готовят почву и проводят работы по сохранению в ней влаги.

После сева зерновых техника начала посадку кукурузы. Картофель и сахарную свеклу аграрии планируют высаживать с середины апреля. В целом яровые культуры в этом году займут площадь более чем в полмиллиона гектаров.