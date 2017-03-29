Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>Минская область начала посевную кампанию
Экономика
RSS
Минская область начала посевную кампанию
Скачать Поделиться

29 Марта 2017 18:40

Минская область начала посевную кампанию

Аграрии высеяли около 10% от плана. Специалисты рассчитывают завершить сев до середины апреля. Параллельно аграрии готовят почву и проводят работы по сохранению в ней влаги.

После сева зерновых техника начала посадку кукурузы. Картофель и сахарную свеклу аграрии планируют высаживать с середины апреля. В целом яровые культуры в этом году займут площадь более чем в полмиллиона гектаров. 

  

Другие новости

Экономика дня 28.03.2017 21:20 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 23.03.2017 21:28 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 21.03.2017 21:34 / Экономика Экономика дня
В Москве прошел бизнес-форум У Маскве прайшоў бізнес-форум Moscow hosts business forum 17.03.2017 08:04 / Экономика В Москве прошел бизнес-форум
Экономика дня 16.03.2017 21:30 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =