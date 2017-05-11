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Минская область активизирует сотрудничество с австрийской федеральной землей Каринтия
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11 Мая 2017 18:45

Минская область активизирует сотрудничество с австрийской федеральной землей Каринтия

Ключевые сферы взаимного интереса - калийные удобрения, агропромышленный комплекс, в том числе опыт работы фермеров, а также поставки питания. Один из наиважнейших аспектов - привлечение инвестиций. Кстати, за прошедший год объем зарубежных инвестиций из Австрии в экономику Минской области превысил три миллиона долларов. Общий же внешнеторговый товарооборот центрального региона и Австрии - в 6 раз больше.

Кристиан Бенгер, региональный министр экономики земельного правительства Каринтии, Австрия:

"Индустриальный парк "Великий камень" для нас хороший пример того, как должна действовать политика по привлечению инвесторов. Я думаю, что его опыт пригодится и нам. Кстати, в Минск приехали представители 10 крупных австрийских предприятий".

Для более детального знакомства с возможностями и продукцией предприятий Минской области австрийские гости посетили несколько агрокомбинатов.

  

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