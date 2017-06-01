Минск рассчитывает на конструктивный диалог с Вильнюсом касательно строительства БелАЭС

1 Июня 2017 15:03

Минск рассчитывает на профессиональный и конструктивный диалог с Вильнюсом касательно строительства БелАЭС. Это заявил сегодня пресс-секретарь МИД Беларуси.

Как подчеркнул Дмитрий Мирончик, наша сторона не ограничивается ознакомительными визитами на атомную станцию. По его словам, Беларусь является одним из лидеров среди государств - членов МАГАТЭ по числу проведенных и запрошенных миссий агентства до пуска в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

Кроме того, пресс-секретарь МИД Беларуси затронул вопрос упрощения визового режима с Европой. Очередной раунд переговоров состоится 20 июня. В Минск прибудут две группы экспертов генерального директората по миграции и внутренним делам Еврокомиссии. Как заверил Дмитрий Мирончик, непреодолимых препятствий в ходе консультаций не предвидится.