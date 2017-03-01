1 Марта 2017 12:02

О главном для бизнеса сегодня в белорусской столице будут говорить чиновники, предприниматели и руководители компаний разного уровня. Минск принимает Ассамблею деловых кругов. Это ключевое событие белорусской Недели предпринимательства. И одна из самых больших в стране площадок для обсуждения острых проблем белорусских бизнесменов. На форуме в Национальной библиотеке работает и наша съемочная группа. И сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Ольга Анищенко.

В эти минуты стартует открытие Ассамблеи. А потому оживленная кулуарная жизнь, которая здесь буквально кипела еще несколько минут назад, замерла. Предприниматели и чиновники уже садятся за общий переговорный стол. Обсудить то, что именно сейчас важнее всего для всех сторон. Говоря деловым языком, здесь, на площадке форума, презентуют национальную платформу бизнеса. Это такой перечень предложений по улучшению ведения бизнеса. Так вот таких инициатив со стороны предпринимателей в этом году более 80.

Общая тональность диалога - это упрощение условий бизнес-деятельности. Самые заметные новации, например, объявить мораторий на введение новых налогов, на изменение налоговых ставок. Или пересмотреть штрафные санкции. В бизнес-кругах они вызывают серьезную обеспокоенность. Говорят, наказания сегодня несоразмерны нарушениям. Получить конфискацию товара можно за технические ошибки при заполнении накладных. Много и системных предложений. О том, что интересам предпринимателей нужна специальная защита самого высокого уровня. Или, к примеру, введение частной собственности на землю. Но о том, какие изменения бизнесу нужны уже сейчас, не откладывая в долгий ящик, нам прокомментировали его организаторы. Предлагаю послушать представителей бизнеса.

Помимо того, на чем сегодня настаивает бизнес, с высокой трибуны прозвучит и позиция власти. Среди спикеров - министры экономики, финансов, руководство антимонопольного регулирования и торговли. Ожидаем громких заявлений о том, какие законы готовятся, каким будет финансирование, административное регулирование бизнеса, контроль и надзор и т. д.